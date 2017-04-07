台塑燃星計畫支持 許育修收穫良多

澳網青少年男雙冠軍許育修今年獲得「台塑燃星計畫」支持，未來在比賽的選擇上將有更大彈性，這將有助他在球技上、經驗上獲得更大的提升。

「台塑燃星計畫」邁入第7年，台塑企業暨王詹樣公益信託連續多年贊助撞球、網球、桌球、高爾夫等項目，總計已投入超過新台幣1.8億元。

許育修2月在澳洲網球公開賽拿下青少年組男雙冠軍，這次也獲得鼓勵。

他表示，在澳網之後，生涯有了很大的變化，因為現在他能以歐巡賽資格參加比賽，包括訓練、比賽等經費都有著落，加上有台塑的贊助，經濟上確實比較輕鬆。

許育修說，因為在經濟上獲得了支持，現在在比賽的選擇上變得比較彈性，不用像之前一樣太過顧慮參賽經費的問題，這對他來說，能真的好好挑選對自己有幫助的比賽。

接下來許育修會參加華國三太子盃，然後會到義大利、法國等地，預計參加6站歐洲的賽事，並盼以賽代訓，準備緊接而來的溫網等重大賽事。1060407

(中央社)