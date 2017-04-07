李珍妮涉侵吞股權 吳春臺否認給分手費

李珍妮涉侵吞股權，出庭辯論說有信心無罪。（王己由攝）

中華開發金前執行副總吳春臺，與名媛李珍妮分手後，發現2人交往期間投資設立的服飾公司，李未經同意，擅自移轉1000萬元股權到自己名下，提告後檢方依偽造文書罪將起訴李珍妮，台北地方法院今(7)日開庭辯論，李仍堅稱股權是吳給她的分手費不涉犯罪，若有罪則希望法官判刑6月以下並緩刑；吳春臺則認為李目無法紀，不同意給緩刑。全案辯結，定4月28日宣判。

李珍妮庭審後受訪說：「有信心無罪，一定我勝他敗。」吳春臺則不表示任何意見。

本案起因多年前吳春臺出資1000萬元，與李珍妮合資開服飾公司，李掛名執行長。2009年6月2人分手，吳同年與米凱莉結婚，婚禮前夕李卻傳簡訊及紙條給吳，要求簽下股權轉讓同意書，但吳並未同意，事後發現股權竟已被移轉到李的名下，因此提告。

庭訊辯論中，李珍妮主張2009年6月吳春臺和她協議分手，確曾簽給她一張「股權無條件轉讓同意書」，把合資當做給她的分手費。她說當時因還想挽回感情並未辦理移轉，直到同年12月吳春臺、米凱莉要補辦婚宴，她認為大勢已去，回頭再找同意書已找不到，才在婚宴當天又準備一份空白股權轉售書，送去給吳春臺補簽，另公司五個專櫃都被撤，虧損連連，她沒有獲利，也沒有霸占公司的動機，希望法官判她無罪。李的律師則說，若法官因缺乏2009年6月的同意書判李有罪，則請判可易科罰金的6月以下徒刑並宣告緩刑。

吳春臺反駁說，根本沒有那張同意書，他當時整個6月都找不到李珍妮，那年12月補請客當天他家門房突然收到李送來的空白股權讓渡書，上頭還附張紙條要他「放棄股權，不然婚禮就會看到我」，但他沒簽字，直言認為李是為了脫罪，才編造6月的同意書，以合理化不法行為，她認為李珍妮一再編造謊言糾纏他，偽造文書目無法紀，希望法官一罪一罰，秉公處置，不要給她緩刑。

(中時)