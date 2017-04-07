高國麟二軍手感燙 隨隊一軍鼻樑又中彈

高國麟賽前練習被擊中鼻樑。（葉姵妤攝）

富邦悍將高國麟昨日（6日）在二軍繳出5支4猛打賞表現，今天隨隊一軍，只是賽前練習時就被反彈球擊中鼻樑，連續兩年同個位置「中彈」，好在這次沒大礙，高國麟苦笑說：「鼻子變比較強了。」

富邦欲中止7連敗低潮，今天賽前在新莊球場先進行拜拜，還在休息室掛上鳳梨盼添好運，只是高國麟在練習時就被教練張家浩擊出的不規則彈跳球擊中，鼻樑腫了一塊，高國麟開玩笑說：「剛剛拜拜好像沒有用。」

高國麟去年6月也在練習時被擊中，鼻樑被打斷，動手術後休了1個月，這次又被打中同一個地方，還好傷勢比較輕微。

今年高國麟從二軍出發，出賽3場，打擊率5成45，被拉上一軍隨隊，總教練葉君璋提到，原本有意今天將他登錄一軍，但考量人手問題，先拉林旺衛。在二軍狀況火燙的高國麟提到：「感覺現在二軍實力和一軍沒差很多，很多都是準備上一軍的投手，自己上場態度都一樣是對自己負責，只要想法一樣，成績就不會落差太大。」

(中時電子報)