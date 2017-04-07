車禍肇逃，警鍥而不捨逮人

警方循線在保養廠找到肇事車輛，並告發車主。(關山警分局提供)

池上鄉慶福路日前發生一起車禍事故，停在路旁的箱型車無故遭到追撞，且車主聞訊到現場時肇事車輛竟然已經逃之夭夭，警方獲報後到現場採證，調閱監視器畫面，經過一天就找到在維修廠維修的肇事車輛，並將肇事車主依交通管理處罰條例告發。

「車停家門口也會被撞！」民眾停在家門口的箱型車遭到小客車從後方撞擊，造成車尾保險桿、鈑金毀損，民眾聽到巨大的撞擊聲下樓查看，發現車子被撞到移位，但肇事車輛卻不見了，只能報警希望能找出肇事禍首。

警方獲報後除了在現場蒐證，也調閱沿線的監視器畫面，順利找到肇事車輛的逃逸路線，並循線在一家保養廠中找到準備維修的小客車，比對前方撞擊點及烤漆顏色後，確認是肇逃車輛無誤，因此也立即要求車主到案說明，車主見無法狡賴，只能俯首認罪。

警方表示，由於車禍沒有人受傷，因此肇事車主依依道路交通管理處罰條例第62條第1項告發，移送監理站裁罰，肇事車主除了要繳罰鍰，還有可能被吊扣駕照。

(中時)