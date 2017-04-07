玉里醫院預防跌倒成果 躍國際學術

精密壓力板(Rs-scan)評量住民在移位行走的步態。(楊漢聲翻攝)

政府推動長期照護，嘉惠許多年長民眾，而長者除了病痛外，最怕的就是「跌倒」，衛生福利部玉里醫院為了照顧院內年長住民，與台灣師範大學合作，引進精密壓力板(Rs-scan)評量住民在移位行走的步態，並將此一研究成果口頭發表於16thIEEE國際學術會議中，獲與會者熱烈地討論，為年長者盡一份心力。

(中時)