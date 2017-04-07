唱衰「寶建戀」 汪建民分手再遇詹惟中：真倒楣

寶媽分手後曾在節目上淚談汪建民。(本報系資料照)

詹惟中事後在臉書PO出與許孟哲、汪建民合照，大讚人超好。(取自詹惟中臉書)

命理師詹惟中2014年曾大膽預言「寶建戀」分手，當時正在熱戀中的寶媽一度被惹毛，表示之後會去拆招牌，最終寶建戀果然在隔年破局。日前詹惟中更在中視《饑餓遊戲》意外與遭他唱衰的汪建民碰頭，兩人還分在同一隊，汪建民過程中還不斷碎念「真倒楣」…

詹惟中日前上節目遇到出道最大難關，就是與他曾經唱衰戀情的許孟哲、汪建民同場，據《聯合報》報導，詹惟中事前不知道嘉賓名單，結果現身才知道有汪建民，主持人還是許孟哲，讓他繃緊神經，就怕被報復。

幸虧許孟哲與汪建民態度大器，雖然汪建民一度在過程中碎念「真倒楣」，但純粹是節目效果，讓詹惟中大讚兩人EQ高，還私下幫對方算一下感情運勢，直言許孟哲、汪建民要再等3年才會有新戀情出現。

(中時電子報)