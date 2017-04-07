唱衰「寶建戀」 汪建民分手再遇詹惟中：真倒楣
命理師詹惟中2014年曾大膽預言「寶建戀」分手，當時正在熱戀中的寶媽一度被惹毛，表示之後會去拆招牌，最終寶建戀果然在隔年破局。日前詹惟中更在中視《饑餓遊戲》意外與遭他唱衰的汪建民碰頭，兩人還分在同一隊，汪建民過程中還不斷碎念「真倒楣」…
詹惟中日前上節目遇到出道最大難關，就是與他曾經唱衰戀情的許孟哲、汪建民同場，據《聯合報》報導，詹惟中事前不知道嘉賓名單，結果現身才知道有汪建民，主持人還是許孟哲，讓他繃緊神經，就怕被報復。
幸虧許孟哲與汪建民態度大器，雖然汪建民一度在過程中碎念「真倒楣」，但純粹是節目效果，讓詹惟中大讚兩人EQ高，還私下幫對方算一下感情運勢，直言許孟哲、汪建民要再等3年才會有新戀情出現。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。