阿嬤騎車自摔 熱心警協助照料孫
花蓮縣玉里鎮一位婦人將滿周歲的孫兒背在胸前騎乘機車，突然因不明原因自摔，婦人腳部受傷無法行動，也沒辦法照顧孫兒，所幸員警行經看見，充當保母將嬰兒抱在懷中照顧，並陪同坐上救護車，所幸嬰兒僅是頭部輕微擦傷，並無大礙。
花蓮縣警局玉里分局崙天派出所所長潘修億表示，當時他前往玉里分局洽公途中，行經中城里車禍現場，看見消防隊人員正在救護受傷老婦人，無暇照顧嬰兒，主動趨前抱起嬰兒協助照料其孫，最後也陪同婦人到醫院就醫。
到院治療後老婦人帶著顫抖的口吻，並雙手緊握著潘員雙手，頻頻道謝，對於警方如此無微不至的關懷與照顧感激不已。潘修億也說，抱嬰兒的時候有回想起10幾年前第一次當爸爸的感覺！幸好嬰兒也沒有大礙，真是萬幸。
潘修億也呼籲民眾，為民服務也是警方重點工作之一，只要能力所及，必定會盡全力協助民眾解決問題，也藉此提醒民眾，許多家長會讓幼兒站立或以小椅子坐在前座，但發生事故時，此處是最危險的位置，常導致遺憾，若幼兒太小千萬不要用機車載，緊急時容易被甩出去，建議搭大眾運輸工具，以保障安全。
(中時)
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