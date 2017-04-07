燃星計畫相挺 澳網青少年冠軍出征不用愁
拿下澳網青少年組男雙冠軍之前，台灣小將許育修出國參加比賽，要評估的是所獲獎金能否支應機票、住宿等花費，奪冠後有國際網總（ITF）贊助，煩惱減輕許多，今年又首度被列入「台塑燃星計畫」，讓許育修出國征戰更無後顧之憂。
「台塑燃星計畫」邁入第7年，長期致力推廣體育發展的台塑企業暨王詹樣公益信託，已連續多年幫助撞球、網球、桌球、高爾夫球等項目，總計投入超過1.8億元的資金，支持台灣體育未來之星追逐夢想、挑戰更高的目標。
今年獲贊助的人數再次創下歷年紀錄，包含「台塑未來之星」共有30位選手入選，為2017世大運的訓練更添一股助力。許育修為網球入選的8人之一，也在生涯準備起飛階段獲得重要助力。
「澳網拿冠軍之後，我的生涯變化很多，」許育修說，過去出國比賽，擔心的是獎金能否「回本」，澳網奪冠後，ITF贊助比賽訓練及課程，這次又獲台塑燃星計畫贊助，讓他可以專心挑選對自己實力提升有幫助的賽事。
許育修表示，教練覺得他屬於節奏快的球員，如果參賽成本的煩惱減輕，多參加適合他發揮的硬地賽事，應該會有更好的成績。把「寶島一哥」盧彥勳當偶像的許育修說，接著打完三太子挑戰賽，他就要到義大利、法國打6戰巡迴賽，為溫布頓暖身。
其實，職業運動好手一旦闖出成績，除了獎金也可能有廣告代言收入，最需要政府或企業推一把，往往就是運動員即將成年要出去闖的階段，台塑燃星計畫就是針對這個部分。去年起更進一步結合長庚醫療體系資源，透過長庚醫療體系提供選手免費健檢、特約門診等服務。
(中時電子報)
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