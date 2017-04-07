酒駕撞死高中生 穿紅衣闖靈堂
花蓮體育高中黃姓男學生3月30日騎機車上學途中，遭酒駕的蘇姓計程車司機撞死，悲痛萬分的黃姓學生家屬說，蘇男竟在告別式前一天穿著紅色衣服到靈堂慰問，令人氣憤。
黃父說，兒子告別式前一天，蘇男現身花蓮市立殯儀館兒子靈堂前說要談和解，當天還穿著紅色上衣，家屬都看不下去，怒斥「撞死人還敢穿成這樣？」
死者家屬說，服喪期間，蘇男曾在警方及民代陪同下前來關心兩次，本月初第一次前來關心，他跪地表示懺悔，也拿出新台幣10萬元喪葬費用，並承諾會賠償30萬元並負責到底。
第二次就是告別式前一天，蘇男卻穿著紅衣到場，家屬表示，雖然十分氣憤，但忍住沒動手打他，但都認為是對家屬的侮辱、二度傷害。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。