酒駕撞死高中生 穿紅衣闖靈堂

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花蓮體育高中黃姓男學生3月30日騎機車上學途中，遭酒駕的蘇姓計程車司機撞死，悲痛萬分的黃姓學生家屬說，蘇男竟在告別式前一天穿著紅色衣服到靈堂慰問，令人氣憤。

黃父說，兒子告別式前一天，蘇男現身花蓮市立殯儀館兒子靈堂前說要談和解，當天還穿著紅色上衣，家屬都看不下去，怒斥「撞死人還敢穿成這樣？」

死者家屬說，服喪期間，蘇男曾在警方及民代陪同下前來關心兩次，本月初第一次前來關心，他跪地表示懺悔，也拿出新台幣10萬元喪葬費用，並承諾會賠償30萬元並負責到底。

第二次就是告別式前一天，蘇男卻穿著紅衣到場，家屬表示，雖然十分氣憤，但忍住沒動手打他，但都認為是對家屬的侮辱、二度傷害。1060407

(中央社)