魏子茜最小變最老 再獲台塑燃星肯定
撞球女將魏子茜相隔3年後再獲「台塑燃星計畫」肯定，她說，首年起連3年獲獎，當時她是最年輕獲獎人，現在已是最年長獲選人，很開心能有種「再被肯定」的感覺。
「台塑燃星計畫」邁入第7年，台塑企業暨王詹樣公益信託連續多年贊助撞球、網球、桌球、高爾夫等項目，總計已投入超過新台幣1.8億元。
在CBSA美式9號球國際公開賽（嘉興站）、韓國邀請賽都拿下季軍的魏子茜，這次也在獲選名單之中。
魏子茜在「台塑燃星計畫」開辦的首年起連3年獲選，在間隔3年後，這次再度獲選，是她第4次獲得青睞。
她表示，首度獲選時，是獲選人中最年輕的，當時覺得有其他人比她優秀，獲選只是運氣好，現在卻是獲選人中年紀最長的，十分珍惜這樣的機會。
魏子茜說，以前她連3年獲選，之後成績不夠理想，也沒有再獲選，少了這比贊助，那時候出國比賽的花費就很大，也一直在擔心獎金和比賽開銷到底能不能打平，這次能再獲選，除了經濟上能比較輕鬆，更重要的是那種「重新被肯定」的感覺。
接下來魏子茜將參加6月的上海公開賽，也可望代表台灣參加世大運，她說，希望能打出好成績讓人更重視，至於以地主身分參加世大運，目標是要「坐4望3搶2賭1」。1060407
(中央社)
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