俄電視台：美空襲敘基地摧毀9飛機

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俄羅斯國營電視台「俄羅斯24」（Rossiya24）報導，美國今天清晨發射飛彈空襲敘利亞謝拉特（Shayrat）空軍基地，摧毀9架飛機以及彈藥庫和燃料庫，但基地的跑道未受損。

美國於7日格林威治時間0400展開空襲後數小時，「俄羅斯24」記者從那座基地報導稱，「根據初步資訊，9架敘利亞飛機遭摧毀」。

報導又說，彈藥庫和燃料庫也成為攻擊目標，引發的大火持續燃燒並陸續傳出爆炸聲。並非一切裝備都被摧毀，部分裝備未受空襲波及，跑道尤其未受影響。1060407

(中央社)