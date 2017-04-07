川普火速令轟敘利亞 跳過國會議員動武

美國總統川普昨天在未經國會正式批准下，下令美軍轟炸敘利亞一處空軍基地。美國總統為何能未經美國國會議員同意，擅自發動軍事行動，以下為美聯社報導的相關問答。

＊美國國會知情嗎？

川普確實有知會國會關於他計畫在昨晚對敘利亞發射59枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk），空襲鎖定敘國總統阿塞德（Bashar Assad）本週稍早發動化武攻擊的空軍基地，這起事件造成超過80名男女及孩童喪命。

白宮官員表示，白宮和內閣官員昨天對眾議院來自民主黨和共和黨的20多名議員進行簡報。美國政壇第3重要人物眾院議長萊恩（Paul Ryan）表示，他是獲知會的議員之一。

＊只通知夠嗎？國會議員不能發表意見嗎？

美國在參與越戰前早在1973年就通過戰爭權力法（War Powers Resolution，又名War Powers Act），要求總統在下令出兵前必須與國會商議，但已出現宣戰情況除外。此外，除非國會同意，否則軍隊不得待超過90天。但根據美國智庫外交關係協會（CFR），這項法律也為總統留下餘裕，以因應遭到攻擊或其他緊急狀況。

美國前總統小布希、歐巴馬和現任總統川普都大加利用此空間。2001年發生911攻擊後，國會要求時任總統的小布希攻擊任何涉及這起攻擊的國家或組織，當時意指蓋達組織。歐巴馬以相同權力打擊好戰團體伊斯蘭國（IS）。川普也以此權力，賡續美軍在伊拉克、阿富汗和敘利亞的軍事行動。

＊國會現在怎麼想？

參院外交委員會共和黨籍主席寇爾克（Bob Corker）在美軍昨天發動飛彈空襲前說，他認為與國會商量較為謹慎，但並未堅持川普的行動須獲國會批准。

猶他州共和黨籍參議員麥克．李（Mike Lee）堅持，美國若在敘利亞擴軍，「我們應遵守憲法及尋求國會適當授權」。同為共和黨人的肯塔基州議員馬西（Thomas Massie）和保羅（Rand Paul）也同意。

曾角逐美國總統且是川普勁敵的佛羅里達州參議員盧比歐（Marco Rubio），則讚許美國發動空襲，未提到是否需國會批准。（譯者：中央社蔡佳伶）1060407

(中央社)