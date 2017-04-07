打擊金融犯罪 德國機場有王牌嗅錢犬

德國為打擊金融犯罪，在機場有一批特別的王牌嗅錢犬，藉由牠們獨特的嗅覺能力，可以在一堆行李箱中找到未申報的大筆現金。

德國之聲今天報導，德國海關總署近日召開記者會，公布2016年所緝獲的毒品、武器、偽造名牌精品及象牙等走私物品，並宣布去年海關人員在包括機場等邊境檢查中沒收未申報的現金高達820萬歐元（約新台幣2億7000萬元）。

此外，德國為打擊洗錢以及阻止國際金融犯罪，也緊盯查緝出入境未申報的現金；根據報導，在記者會現場最受矚目的是一隻名為阿基（Aki）的牧羊犬，牠在現場也展現搜尋能力，在眾多的箱子中可以找到一大捆現金。

不過，阿基也不是百發百中，目前訓練結果，嗅覺靈敏度是只對50張以上的鈔票有反應。

德國在這場記者會中，展現2016年共查獲沒收近200萬粒搖頭丸，是2015年的10倍，另也查獲許多大麻、安非他命等違禁品。1060407

(中央社)