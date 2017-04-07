空襲敘利亞 歐盟挺美施壓俄

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美國對敘利亞政府採取軍事行動，引來俄羅斯批評侵略，歐盟最新表示將與美國合作，結束敘利亞的暴行。

敘利亞反抗軍據地伊德利布省（Idlib）4日遭遇歷來死傷最慘重的化武攻擊，包括孩童與女性共數十人死亡。美國總統川普6日下令美軍對敘利亞一座空軍基地發射50多枚巡弋飛彈。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）今天在推特表示，美國的行動展現反化武攻擊的決心，歐盟將與美國合作，結束在敘利亞發生的暴行。

在敘利亞發生化武攻擊後，歐盟除強烈譴責，也敦促聯合國安理會要做出迅速，獨立及公正的調查。

不過，美國發動軍事行動後，俄羅斯隨即表示以飛彈攻擊敘利亞空軍基地的舉動「是對一個主權國家的侵略」，美俄關係在敘利亞問題上出現重大歧異，歐盟此時出手挺美頗有施壓俄羅斯之意。1060407

(中央社)