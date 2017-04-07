洪秀柱過生日 提醒孝順要及時
中國國民黨主席洪秀柱今天過生日，下午到台中市大鵬新城參加包水餃活動時表示，生日這天就是母親受難日，所以生日時要想到母親，更要好好孝順媽媽。
洪秀柱下午前往台中市西屯區大鵬新城參加包水餃活動，幫忙促銷滯銷的高麗菜，社區的婆婆媽媽及小孩聚集在社區中庭一起包水餃，剛好洪秀柱今天過生日，社區民眾還準備了蛋糕為洪秀柱慶生。
她致詞時表示，對她來說，生日叫做母難日，是媽媽辛苦懷胎10月的紀念日，希望大家今天不要為她過生日，不要唱生日歌，而是把蛋糕獻給現場所有的媽媽，她並呼籲大家孝順要及時。
洪秀柱致詞後，還要求先去把手洗乾淨，接著就坐在人群中與大家一起包水餃。
她笑說，已經多年沒包過水餃，不知道會包得如何。只見洪秀柱俐落的包完水餃，大家都稱讚包得很有型，讓洪秀柱笑開懷。1060407
(中央社)
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