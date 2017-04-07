我和我的冠軍女兒 謝金河：今年最棒電影

財信傳媒董事長謝金河對印度寶萊塢的電影一向有很高的評價，他今天大讚「我和我的冠軍女兒」是今年最棒電影，內容諷刺印度性別不平等，體壇腐敗，深刻描述生活態度。

謝金河相當推崇印度寶萊塢的電影，尤其是阿米爾汗（Aamir Khan）及戴夫帕托（Dev Patel）的電影。他對帕托評價最高的三部電影，包括得獎的「貧民百萬富翁」外，對帕託飾演的天才數學家馬拉努金也有很高評價，最近才上映不久的「漫漫回家路」也很棒。

他指出，「我和我的冠軍女兒」(Dangal)是今年最棒的電影，這部電影一開始並未得到太多關注，而是靠著口碑相傳，就像是2009年的「三個傻瓜」，本來已下片，又重新上映。看印度電影，只要有阿米爾汗主演的電影，通常都是好片，這次「我和我的冠軍女兒」應該是他看過的印度電影最好的一部。

他說，這部真人真事改編的電影，主人翁是印度摔角金牌選手，後來迫於生計退休，他一心生兒子繼承衣缽，偏偏生了4個女兒，他十分洩氣，直到有一天鄰居帶了兩個被打得頭破血流的兒子進門討公道，他大意外發現女兒具潛力，於是專心培養女兒練摔角。

在印度這種男尊女卑的社會，他幾乎被笑掉大牙，女兒更是遭來嘲諷，對爸爸更有百般不諒解，但他追求摔角金牌的鬥志昂揚，終於把女兒推上大英國協運動會女子摔角金牌。

謝金河分析，這部電影充滿了諷刺印度輕視女性的不平等，也對體壇很多貪污腐敗有諸多針砭，對於成功運動員的訓練，到生活態度都有很深刻的描述。他的冠軍女兒也曾迷惘過，吉塔留了長髮，擦指甲油，自以為是，最後成績一落千丈。看到這一幕，他突然想到許典雅對他說過曾雅妮(台灣女子高球選手)的一些事。

他認為，印度的經濟仍在低水平，但印度出品的電影都有很高的水準，透露了這是個不可低估的國家。劇中男主角阿米爾汗為了演出爸爸的角色，吃胖到97公斤，演技出神入化。

1965年生的阿米爾汗在印度十分具影響力，他也是時代雜誌全球100大影響人物之一，他兩次登上時代雜誌（Time）封面，他對男女平權的推動不遺餘力，謝金河說我對印度寶萊塢的電影一向有很高的評價，看了這部電影，他對阿米爾汗的評價又更上一層樓。還沒看過這部電影的，他鄭重推薦大家一定要去看，保證值回票價。1060407

(中央社)