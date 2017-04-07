蔥油餅炒米粉茶葉蛋 東協旅展必殺技
台灣赴東協國家辦旅展，特色美食是最能集聚人潮的「三板斧」，其中，以宜蘭三星蔥油餅、辣椒小魚乾拌炒米粉及茶葉蛋，更是必備的美食葵花寶典。
台灣觀光局駐星馬辦事處最近先後辦旅展，全力推銷優質觀光景點。駐星辦事處從昨天起在新達城揭開旅展序幕，特別商請曾獲2015年世界啦啦隊錦標賽混合團體頂級賽冠軍「台灣啦啦隊」，以及「飛樂鈴揚」扯鈴表演助陣。
駐大馬辦事處也在印尼、越南、泰國、菲律賓、大馬辦旅展，全力推動政府新南向政策。
這兩個辦事處兼管轄區，幾乎涵蓋東協國家，並擴及中東及南亞市場，如何利用旅展集聚人潮，媒合旅遊業者及團體或自由行旅客，已成當務之急。
值得注意的是，讓參觀人潮眼見為憑，當場體驗，是這群在海外辦台灣旅展推銷觀光的共同體認，台灣具有特色的美食就是其中的最佳媒介。
目前人在越南辦展的駐大馬觀光局辦事處主任巫宗霖說，以東協國家為例，絕對要能滿足參觀民眾的視覺與味覺感受，除發放精美文宣或口沫橫飛的講解，如能再輔以美食加持，就是東協國家辦旅展的最重要「三板斧」。
因此，當台灣休閒農業發展協會在東協國家旅展推出「宜蘭三星蔥油餅」、「辣椒小魚乾拌炒米粉」及「茶葉蛋」時，絕對滿室生香，充滿台灣風味而絕不冷場。
今天是新加坡旅展的第2天，台灣休閒農業發展協會現場製作宜蘭三星蔥油餅，當蔥油餅下鍋翻煎之際，蔥香味不斷刺激著參觀人潮味蕾，也既暖心又暖胃。1060407
(中央社)
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