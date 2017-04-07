新北市各漁會選舉落幕

新北市5個漁會於4月5日至7日陸續召開理、監事會，選聘新屆理事長、常務監事及總幹事，而5區漁會當選理事長及常務監事多數為新任，理事長共4位新任，新任常務監事則有4位。至於總幹事聘任部分，原任總幹事有3人續聘，另有2位總幹事為新進。

淡水區農會理事長為鄭康忠、常務監事為葉彰師、總幹事為吳永寬；金山區農會理事長為許國亮、常務監事為簡銀柱、總幹事則由朱麗鑾續聘；萬里區漁會三長則為練聰明、黃長生及許順發；瑞芳區漁會則為林進東、簡寶珠及黃志明；貢寮區漁會理事長由由陳國光連任、常務監事為陳育甯、總幹事為林麗美。

(中時)