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放眼天下- 習川會特別報導

握手政治學！川普握手習近平 「捧在手心」好熱情！習川真破冰？

一中若無懸念，台灣該注意的是大陸恐要美方說這句話........

川普嗆打北韓造勢成功？學者：習川會陸可能同意對朝提升制裁

全球最關注的兩大巨頭會面，「習川會」佛州登場，整整24小時，要談北韓、經貿、薩德、南海！習川首度交鋒，兩度握手，川普超熱情, 形似將習近平的手「捧在手心」 , 還說「雖然沒得到任何東西，但發展了友情！」

習川相會氣氛很好，習近平與川普想要什麼？他們都能要到自己想要的嗎？

川普的「台灣籌碼」已經下好離手？美方在習川會前，罕見地三度公開說明「一中已無懸念」，又有什麼用意呢？請鎖定4/7 星期五晚上十點中視「放眼天下－習川會特別報導」，精彩剖析！

本集來賓：

經濟學家 馬凱

政治大學國關中心教授 湯紹成

文化大學講座教授 陳一新

淡江大學戰略研究所助理教授 黃介正

請鎖定今晚22點 中視《放眼天下》

(中時電子報)