馬公客輪「凱旋3號」船艙浸水 346乘客全獲救
（20：16更新）往返澎湖馬公、嘉義布袋的客輪凱旋3號，今天下午從馬公開往布袋途中，傍晚5點多在布袋外海約8海哩處疑因船艙漏水而擱淺，346名乘客一度受困，海巡署第4總隊緊急動員搶救，已全數救回帶布袋港安置於候船室。
布袋海巡隊監表示，凱旋3號一發現船艙進水，雖還有動力，擔心有危險，立即通知同型的滿天星號前來救援，而海巡監聽到無線電後，共出動3艘艦艇前往救援，將救生艇上的147人救上船艇，另199人由滿天星號以泊靠救援方式接到船上，目前346人已安全抵達布袋商港，至於凱旋3號也在海巡船艇戒護下，緩慢駛回商港。
嘉義縣岸巡第四總隊今下午5點30分許，從無線電監聽到疑有船隻因船艙浸水，立即派遣3艘巡防艇救援，而凱旋公司也立即派出另一艘客輪滿天星號出動救援。
滿天星號及派巡署的3艘巡防艇均已返回布袋港靠岸，346名乘客全部獲救上岸，安置在候船室，乘客有驚無險，卻是心有餘悸，感謝老天爺保佑。
海巡署岸巡第四總隊表示，凱旋3號疑似船艙漏水造成船內浸水，導致擱淺於外海，但漏水的原因有待進一步調查。
行駛布袋到馬公的「凱旋3號」高速客輪， 噸數482噸，船體長40公尺、寬10公尺、高4公尺，時速可達30海浬，配有經濟艙共368座位，2008年3月底才開航營運。
(集團連線報導)
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