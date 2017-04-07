上下課鈴聲自己唱 北葉國小發行專輯
慶祝90周年校慶，屏東瑪家鄉北葉國小錄製紀念CD，收錄學校歌謠隊傳唱的排灣族和魯凱族古謠，特別的是，學校的上下課鈴聲，甚至是用餐、頒獎的音樂，也都播放CD中學生演唱的歌曲。聽到自己的歌聲變成鈴聲，小朋友都覺得很開心，也很有成就感。
北葉國小歌謠隊前年成立，隊員有3年級到6年級共30名學生，聘請內埔農工老師林秀妹教唱。歌謠隊雖然才剛成軍不久，但去年獲得屏東縣鄉土歌謠比賽第一名，參加全國賽也獲得第二名，實力相當堅強。
為了慶祝學校90周年校慶，校長陳再興決定發行紀念專輯CD，邀請專業團隊到校幫歌謠隊錄製，共錄了8首排灣、2首魯凱歌曲，都是傳統古謠，有些經過改編。因學校離內埔農工近，上下課鈴聲會讓學生搞混，因此改用學生唱的歌聲當作鈴聲。
學生說，聽到自己的歌聲變成鈴聲，非常開心；現在上下課的鈴聲不同，不會搞錯，不過還是下課的鈴聲聽起來比較歡樂、輕快。陳再興說，頒獎時也撥放學生的歌唱，希望更能加強學生的自信心。
(中時)
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