董事長回饋母校屏科大，捐2台貨車

屏科大3名校友包括校友陳平和（左起）、鄭武樾、江輝邦（右）捐贈母校鮮乳冷藏車及貨物運送車，校長戴昌賢（右2）表示感謝。（潘建志攝）

屏東科技大學動物科學與畜產系及畜牧場收到大禮，3名校友捐贈鮮乳冷藏車及貨物運送專用車各1台，方便學生實習所需。其中校友總會榮譽理事長鄭武樾是卜蜂企業董事長，長期關注母校並捐贈所需，他也豪氣地說，「有需要就不要客氣。」

校長戴昌賢說，動畜系上的鮮乳冷藏車及貨物運送車是同學實習必須，原本的車已很老舊需淘汰換新，但受限於政府預算遲未能如願。3位校友包括校友總會榮譽理事長鄭武樾、畜牧獸醫校友會理事長陳平和、榮譽理事長江輝邦知道後，馬上慷慨解囊，捐出市價125萬元的2台車。

鄭武樾是畜牧獸醫科48年畢業，他在捐贈儀式上勉勵學弟妹「不要以為畜牧業沒有前途」，只要努力學習專業技術，學有專精，就離成功就不遠。他除了長期捐助學校，也提供母校學弟妹獎學金，和實習、就業的機會。

另外江輝邦是畜牧科61年畢業，在菲律賓發展畜牧業已40年，是當地的養豬大王；陳平和是獸醫科67年畢業，目前是新北市和平動物醫院院長。兩人也都鼓勵學弟妹要能吃苦，認為有意義的事就大膽去做。

(中時)