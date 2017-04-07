董事長回饋母校屏科大 捐2台貨車
屏東科技大學動物科學與畜產系及畜牧場收到大禮，3名校友捐贈鮮乳冷藏車及貨物運送專用車各1台，方便學生實習所需。其中校友總會榮譽理事長鄭武樾是卜蜂企業董事長，長期關注母校並捐贈所需，他也豪氣地說，「有需要就不要客氣。」
校長戴昌賢說，動畜系上的鮮乳冷藏車及貨物運送車是同學實習必須，原本的車已很老舊需淘汰換新，但受限於政府預算遲未能如願。3位校友包括校友總會榮譽理事長鄭武樾、畜牧獸醫校友會理事長陳平和、榮譽理事長江輝邦知道後，馬上慷慨解囊，捐出市價125萬元的2台車。
鄭武樾是畜牧獸醫科48年畢業，他在捐贈儀式上勉勵學弟妹「不要以為畜牧業沒有前途」，只要努力學習專業技術，學有專精，就離成功就不遠。他除了長期捐助學校，也提供母校學弟妹獎學金，和實習、就業的機會。
另外江輝邦是畜牧科61年畢業，在菲律賓發展畜牧業已40年，是當地的養豬大王；陳平和是獸醫科67年畢業，目前是新北市和平動物醫院院長。兩人也都鼓勵學弟妹要能吃苦，認為有意義的事就大膽去做。
(中時)
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