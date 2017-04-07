陳副總統：台灣兒童醫療要不斷向上提升

副總統陳建仁今天表示，小朋友是國家未來主人翁，政府要讓醫療環境愈來愈好，也希望未來在資源、經費、人力以及發展策略上能夠繼續努力，讓台灣兒童醫療能夠不斷向上提升。

陳副總統今天下午接見「第七屆台灣兒童醫療貢獻獎」得獎人，他致詞時表示，財團法人瑞信兒童醫療基金會自2005年創辦「台灣兒童醫療貢獻獎」以來，至今已有33位得主，此一獎項讓所有的醫護人員得到應有的肯定，更重要的是能讓大家見賢思齊，使所有兒童能夠獲得最佳的醫護照顧。

他說，本屆報名推薦數量是2005年以來最多的一屆， 以40歲以上兒科醫師角逐「中流砥柱獎」者最多，得獎率只有5%；「兒科新銳獎」角逐人數雖然較低，但得獎率也只有二成，獲獎者都是兒科醫護照顧的佼佼者，也是值得大家學習的典範，這也表示「台灣兒童醫療貢獻獎」十多年來已經建立口碑。

副總統強調，每一位兒童都是父母心中的寶貝，也是國家未來的主人翁，如何讓每一位小朋友在成長的過程中獲得身心靈健康、平安與喜樂相當重要，家庭、社會及國家與醫療機構都有重要的責任。

他表示，小朋友如何獲得完善的醫療照顧非常重要，政府要讓醫療環境愈來愈好，讓他們在成長的過程中很開心、很健康、很平安；政府也希望未來在資源、經費、人力以及發展策略上能夠繼續努力，讓台灣的兒童醫療能夠不斷向上提升。

陳副總統肯定榮獲終身貢獻獎的衛福部前部長林奏延在醫界所做的努力與奉獻，並表示一位好的醫護人員要做好「研究」、「教學」與「服務」的工作，這三項工作一向是政府考核醫護人員的「鐵三角」，林奏延無論在長庚醫院或整合國家醫療體系、公共衛生體系都做得很好，卸下公職後仍繼續關心國家，值得大家學習。

第七屆台灣兒童醫療貢獻獎得獎人包括「終身貢獻獎」林口長庚醫院兒童醫學中心名譽院長林奏延、「中流砥柱獎」恆春基督教醫院院長陳志成、「兒科新銳獎」馬偕兒童醫院兒童神經內科主治醫師陳慧如、「兒童護理獎」彰化基督教兒童醫院專科護理師劉佳怡、花蓮慈濟醫院護理部督導鄭雅君。

此外還有「焦點貢獻獎」台大醫院復健科主治醫師盧璐，以及「醫療團隊獎」得獎代表亞東紀念醫院小腸移植照護團隊。1060407

(中央社)