川習6日首次會晤 未提台灣

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普當地時間6日在美國佛羅里達州首次會晤，兩人會後都說談得很好。截至發稿，大陸官媒對川習首會內容的相關報導皆未提及台灣。

習近平與川普（Donald Trump）當地時間6日在美國佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部舉行中美元首會晤。

新華社報導，會後，習近平說，與川普進行了很好的會談；川普說，與習近平第一次見面就談得很好。

報導提到，兩人對「共同關心的國際和地區問題」深入交換意見。

會晤中，習近平指出，合作是中美兩國唯一正確的選擇，兩國完全能夠成為很好的合作夥伴。下階段雙方要規劃安排好兩國高層交往。習近平邀川普年內赴中國大陸國是訪問，且雙方可以繼續透過各種方式保持密切聯繫。

習近平表示，要充分用好新建立的外交安全對話、全面經濟對話、執法及網路安全對話、社會和人文對話4個高級別對話合作機制。要做大合作蛋糕，制定重點合作清單，爭取多些早期收獲。推進雙邊投資協定談判，推動雙向貿易和投資健康發展，展開基礎設施建設、能源等領域務實合作。

習近平說，要妥善處理敏感問題，建設性管控分歧。雙方要加強在重大國際和地區問題上的溝通和協調，共同推動有關地區熱點問題妥善處理和解決，拓展在防擴散、打擊跨國犯罪等全球性挑戰上的合作，加強在聯合國、20國集團（G20）、亞太經濟合作會議（APEC）等多邊機制內的溝通和協調，共同維護世界和平、穩定、繁榮。

川普表示，美中雙方應該就重要問題保持溝通和協調，可以共同辦成一些大事。川普接受習近平的訪陸邀請，並期待盡快成行。

隨後於當地時間6日晚的歡迎晚宴上，習近平致辭表示，與川普進行了很好的會談，就中美關係發展達成重要共識。願意在相互尊重和互利互惠的基礎上，拓展貿易投資、外交安全、執法網路、人文交流等廣泛領域務實合作，以建設性方式處理分歧和敏感問題，讓兩國人民從中美關係發展中有更多獲得感。

川普表示，與習近平第一次見面就談得很好，就廣泛議題交換了意見，建立起良好友誼。希望與習近平開展合作，期待明天繼續就共同關心的問題深入交流。1060407

(中央社)