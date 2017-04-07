如朕親臨雙結局 李國毅中式婚紗照曝光

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戲劇「如朕親臨」8日、9日分別在台視、東森綜合台播出兩個版本結局，演員李國毅與連俞涵穿上中式傳統結婚禮服照片曝光，引起觀眾上網猜測劇情，並留言想有好結局。

「如朕親臨」是李國毅、連俞涵、藍鈞天、房思瑜主演，從去年12月播出，共17集，8日、9日將播出最終回雙結局。

劇中連俞涵因不安，堅決離開李國毅，讓李國毅對連俞涵態度大轉變，兩人戀情是否有好結局引關注，劇情愈到尾聲，觀眾愈看愈心急。

身穿中式傳統結婚禮服的李國毅與連俞涵照片曝光後，引起觀眾上網猜測劇情；最終回預告李國毅終於敞開心胸，想再次相信連俞涵對他的感情時，卻在路邊暈倒，這段歷經波折的戀情又出現難題，讓觀眾看得好揪心。

李國毅表示，對於劇中「王朕」角色情緒，他是透過不斷揣摩與練習，讓每次情緒都能以不同方式表達，就是希望能將角色詮釋得更好，「也期望讓觀眾藉由我的表演方式，更能深刻體會到王朕的內心情感。」1060407

(中央社)