一例一休 高市議員憂成壓垮企業稻草

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一例一休新制上路，民進黨高雄市議員周玲妏等人今天指出，高雄市恐會是六都中在7月後執法的唯一城市，憂心將成為壓垮高雄中小企業及藍領勞工的最後一根稻草。

高雄市勞工局長鄭素玲表示，市府依照勞動部的原則努力去做，新法上路至今已滿3個月，隨著勞基法施行細則草案的公告，已辦理43場修法宣導會，還舉辦「勞基法修法座談會」，介紹勞基法施行細則規劃方向，盼勞、資、政三方意見交流，作為後續政策擬定的參考。

市議員周玲妏、何權峰在議會質詢批評勞工局不應只在乎藍領階級，應該將彈性或變形工時權交還給企業界。

兩議員以六都幼兒園喊漲題質詢勞工局長簡素玲，不滿簡素玲答詢時說業者用「一例一休」為理由喊漲不合理。

周玲妏說，走遍基層，很多業者因一例一休已打算到越南等國家設廠。

勞工局今天同時發布去年執行勞動條件檢4812廠次，開具1286張罰單，裁處金新台幣5302萬元，今年再稽查3次，再對65家違規業者開罰。

勞工局指出，包括三芳化學、中法興物流公司未將伙食費、各項津貼計入加班費計算基礎，導致加班費給付不足等，勞工局都開罰。1060407

(中央社)