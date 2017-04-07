圓山牛排館慶周年 牛排套餐＋海鮮吃到飽1800元
位在台北圓山飯店內的「圓山牛排館」為慶祝開幕周年，推出限時優惠促銷活動，即日起至5月底止每周二、三的晚餐套餐只要1800元+10%，即可享有「主廚爐烤肋眼牛排+海鮮生菜吧吃到飽」，大胃王可以趁此海陸大進擊。
有別於過去在餐廳內設的生菜吧，圓山牛排館此次為了周年慶而設的「海鮮生菜吧」，取餐檯上除了有煙燻鮭魚、冷肉盤、義式烤蔬菜、凱薩沙拉、西式涼拌菜外，另外又特別加入「精選海鮮」，包含肉質鮮甜的藍蟹、扇貝、鮮蝦、透抽等，品項增加、美味更升級。
週年慶活動晚間套餐包含主廚是日湯品、精選海鮮吧、爐烤精選美國肋眼牛肉搭配海鹽芥茉、主廚精緻甜點、咖啡或茶。主餐部份，主廚曾嘉星特別選用天然柔軟度並自然風味的美國杉河農場牛肋眼部位，牛隻從小牛一出生隔天開始，即由杉河農場就接手飼養，以確保整個飼養期間都能完整掌握，在長達400天的飼養期間，藉由高能量的天然口糧配方做為牛隻的營養來源，來維持杉河農場的牛隻肉質天然柔軟，最佳的風味。在主廚的巧手與Montague高級烤爐的搭配運用下，表皮酥脆，內裏仍保有水分，嚐起來外酥內嫩的口感，肉質鮮嫩多汁具有嚼勁，搭配附上的海鹽芥茉醬，更顯牛肉風味。
(工商)
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