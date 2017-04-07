雪隧龜速低於70公里 4/10起最高罰6000

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交通部高速公路局3月10日起，已將國道5號雪山隧道最低速限從每小時60公里提高到70公里，今天再次提醒，4月10日開始執法，低於70公里者將開罰，罰鍰從新台幣3000元到6000元。

國道5號容量已飽和，每逢假日一定塞車，因雪隧內無法變換車道，若遇龜速車輛，塞車更嚴重，高公局檢討後，3月已將速限從60公里提高到70公里。

高公局提供用路人1個月適應緩衝期，4月10日啟動人工執法取締，違者處3000元到6000元罰鍰。

高公局說，雪隧內原就設有6個測速照相桿，科技執法系統啟用後，平均1.6公里建置1台具照相與錄影功能執法設備，雙向共設置16個，可取締超速、龜速、任意變換車道、惡意逼車及未保持安全車距等違規。

高公局在雪隧沿線各交流道入口約300公尺到400公尺處、特殊路段（施工、下坡路段）及速率變化區都設速限標誌牌，提醒用路人依速限標誌指示行車。1060407

(中央社)