美術班畢業展玩創意 內褲拼貼成布偶

苗栗市大同國小美術班畢業班創作展今天起在縣府文觀局登場，學生天馬行空大玩創意，就連內褲都成為創作素材，拼貼縫製成各種超級可愛的布偶，完成作品連自己都驚艷。

大同國小第26屆美術班畢業創作展今天起至19日在苗栗縣文化觀光局2樓中興畫廊展出，場內集結美術畢業班29名學生5、6年級期間各類創作，共約300餘件，從平面視覺設計、立體小書、雕塑到大型創意郵筒，展品豐富多元。

美術班術科教師吳秋圓指出，因應畢業主題，學生們以版畫創作「郵戳」為初始，搭配明信片的設計，畫上自己喜愛的插圖、上色後寄給自己，同時聯想創作出大型「創意郵筒」，成為完整一套「郵於藝」作品。

展場中有個隱藏版亮點「誰說我不能出來見人」，一整排懸掛空中的拼布布偶，其實是利用內褲為基底，再加以其他素材拼貼縫製而成。

畢業班學生曾睿靚、許欣怡、湯喻涵、張尹綾、羅予晨分享製作過程說，一開始聽到老師說要拿內褲創作實在是「嚇到」，大呼好噁心、太詭異，因為「以前從未嘗試過」，後來根據內褲的外形構思，有人做了結合班馬、獅子、狐狸、牛等動物於一身的「四不像」，有人設計成外星人，完成作品後發現「還蠻好看的」，如此大玩創意過程相當開心。

大同國小校長伍炳勳表示，學校是縣內少數設有美術班的小學，不僅歷史悠久，且術科師資陣容堅強，員額多、各具不同領域專長，學生所受薰陶相當多元，許多作品超乎想像，歡迎民眾前往參觀，感受孩子天馬行空的創造力。1060407

(中央社)