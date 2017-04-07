日復興大臣發飆 特殊領帶意外吸睛

負責311東日本大地震災後重建的日本復興大臣今村雅弘，4日在記者會上與記者對槓，連日來他在國會致歉，不過因當天他配戴了一條很特殊的領帶，意外引起網友熱議。

2011年311東日本大地震福島第一核電廠發生核災後，有民眾自主避難（疏散）到外地，日本府提供的租屋補助等在上個月底結束。

本月4日，有自由撰稿記者問今村，「那些無法返回福島的民眾該怎麼辦」時，今村表示，那是那些民眾「自己的責任」、「不然就興訟」，由於記者口氣差，今村怒斥：「閉嘴」、「滾出去」。

今村的火爆回應被媒體報導後，引發外界批評。今村於幾個小時後，當晚就致歉。後來，自主避難民眾怒氣難消，發動抗議行動。此外，有3個在野黨認為今村不能苦民所苦，要求今村辭職。

今天今村在例行記者會上解釋說，他4日當天要講的意思是，民眾在衡量很多狀況後，以自己的判斷做決定。至於「不然就興訟」的說法，他表示，那是一般的說法，事情無法達成妥協時，是有方法可行。

昨天在眾議院東日本大震災復興特別委員會上，今村致歉說：「因我的發言，造成大家困擾，深感抱歉。會持續誠心誠意地為復興（重建）竭盡心力。」今村表示，他收回所謂「自己的責任」的說法。

安倍昨天在眾議院院會上發言挺今村持續做下去，安倍說：「希望今村能持續關懷災民，盡力做好工作，協助災區早日重建。」

70歲的今村發飆的新聞透過媒體轉播，許多日本網友看到今村是配戴著一款全彩的限量版經典動漫「新世紀福音戰士」（Neon Genesis EVANGELION，EVA）領帶，售價約8424日圓（約新台幣2350元）。

2015年EVA的製作公司GAINAX為了支援福島災後重建，在福島設工作室，今村前往視察時，獲贈這條領帶，這是2009年GAINAX推出的商品。

今村曾表示，他剛開始戴這條領帶時，覺得有點難為情，但後來發現，周遭的人都會問起，他可以藉機宣傳，包括去除不實的謠言、協助福島的企業等，有助於福島的重建。他很愛戴這條領帶，尤其是出席重要場合時。

有媒體報導，就連中國大陸的網友也討論今村的事說：「他配戴的領帶很好看，值得原諒。」

今村生於佐賀縣，曾在以前的日本國有鐵道公司上班。去年安倍內閣改組，他首度被延攬入閣。他的嗜好是騎機車、釣魚、遊艇等。1060407

(中央社)