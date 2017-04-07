批美彈襲敘 俄國要安理會召開緊急會議

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俄羅斯外交部今天表示，俄羅斯呼籲聯合國安全理事會召開緊急會議，商討美國發射飛彈攻擊敘利亞一事，還形容這是一項「輕率的」行動。

路透社和法新社報導，俄國外交部在聲明中說，俄羅斯也暫停履行與美國達成的敘利亞空中安全協議。

聲明說：「這不是美國第一次採取這類輕率的舉措，此舉只不過會加劇現有問題，並且威脅全球安全。」

聲明還說，「我們呼籲聯合國安理會召開特別會議，共商當前情勢」；還說這是一場「惡劣…違反國際法」的攻擊行動。

俄羅斯也駁斥西方國家對敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Asad）的指控；華府說，阿塞德必須為伊德利布省（Idlib）遭遇化學毒氣攻擊，導致許多人喪命一事負責。

俄國外交部說，美國顯然在伊德利布省遭遇化武攻擊前，就準備發射飛彈進行轟炸。

莫斯科抨擊美國空襲敘利亞1座空軍基地，是「侵略主權國家」的行為，並且暫停履行1項雙邊協議，這項協議有助雙方避免在戰火肆虐的敘利亞上空發生衝突。

俄羅斯外交部宣布暫停美俄兩國於2015年10月簽署的備忘錄，這是為了避免兩國空軍部隊在敘利亞領空執行不同轟炸行動時發生衝突，而設立的1條熱線。（譯者：中央社劉文瑜）1060407

(中央社)