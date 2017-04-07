南北韓女足首度於平壤交手 1-1言和

在平壤舉行的亞洲盃女子足球賽B組預賽，今天上演南北韓大戰，賽前場內升起南韓國旗，演奏南韓國歌。這是雙方女足隊首次在北韓交手，終場兩隊1比1言和。

法新社報導，金日成球場4萬多個座位擠滿觀眾，並在表示敬意的靜默中起立聆聽南韓國歌。

南北韓足球選手之前唯一一次在平壤遭遇，是在1990年為促進統一所進行的男足賽，當時雙方使用呈現整個朝鮮半島的旗幟，並未播放各自的國歌。北韓該場比賽以2比1獲勝。

此後，名義上於北韓主辦的比賽必須在中立場地舉行，因為有關當局不願見到南韓國旗在平壤飄揚。

這場比賽登場之際，北韓核子野心成為美國總統川普與中國國家主席習近平會談的頭號議題。北韓本週最新的飛彈發射違反聯合國決議，遭到安理會的譴責，南北韓關係近幾個月也大幅倒退。

當局批准南韓女足隊此行前，首爾曾要求給予安全保證。

白頭山文化交流協會（Paektu Cultural Exchange）主管史派佛（Michael Spavor）說，體育連結「讓升高中的緊張關係得以緩和」。1060407

(中央社)