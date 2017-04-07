美動武空襲敘利亞 敘抗軍土耳其表歡迎

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土耳其今天對美國以飛彈攻擊敘利亞政權一處空軍基地表示歡迎，以報復敘利亞發動疑似化武攻擊，並呼籲實施禁飛區，阻止更多血腥事件發生。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）發言人卡林（Ibrahim Kalin）表示，美軍空襲位於敘利亞北部荷姆斯的謝拉特空軍基地（Sharyat），是對敘國總統阿塞德政權（Bashar al-Assad）犯下「戰爭罪」的「正面回應」。

卡林在聲明中說：「為了阻止類似屠殺再次發生，有必要立即在敘利亞實施禁飛區和設置安全區。」

他表示，摧毀謝拉特空軍基地是確保對平民發動化學和傳統攻擊，無法逃避懲罰的重要一步。

敘利亞反抗軍今天也對美國這項行動表示歡迎，但呼籲採取更多行動。反抗軍其中一個強大派別表示，單一攻擊「不夠」。

這是敘利亞陷入內戰6年來，華府首次對敘利亞政權採取軍事行動。

反抗軍之一的伊斯蘭軍（Army of Islam）重要人物亞洛希（Mohamed Alloush）在推特上說：「攻擊一個空軍基地不夠，有26個空軍基地鎖定平民為攻擊目標。」

亞洛希說：「全世界應從劊子手阿塞德及其手下的魔掌中救出敘利亞人民。」

其他反抗軍組織也歡迎美軍空襲，並呼籲持續對阿塞德政權採取軍事行動。（譯者：中央社蔡佳伶）1060407

(中央社)