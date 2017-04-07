桃職病委員會沒勞工 勞團街頭宣講

桃園市將成立「職業病認定委員會」，但勞團直指委員會未納入勞工代表，7日到桃園火車站前宣講，要求勞動局增加勞工代表席次。（蔡依珍攝）

桃園市將成立「職業病認定委員會」，但勞團直指委員會未納入勞工代表，7日到桃園火車站前宣講，要求勞動局增加勞工代表席次。（蔡依珍攝）

桃園市將成立「職業病認定委員會」，但勞團直指委員會未納入勞工代表，今早到桃園火車站前宣講，除要求勞動局兌現承諾、增加勞工代表席次，也呼籲市民加入，為自己的勞動安全發聲。

勞動局長王安邦說，桃園是繼北高2直轄市後，成立「職業病認定委員會」的第三都，非常重視勞工職業傷害，但現行《職業勞工保護法》中並未將勞工納入委員會成員，市府也很無奈，會建議中央修法，並徵詢勞團意見聘任官方以外委員。

桃園市產業總工會、RCA職災關懷協會、工傷協會等多個工會會員，昨在桃園火車站前廣場，邊發放「職業病認定、勞工尬專家」文宣、邊開講，工傷協會專員劉念雲說，桃園市政府將成立「職業疾病認定委員會」，卻未遵守當時的「職病認定，勞工參與」承諾，沒有開放勞工代表進入。

劉念雲說，工人是第一線的職災受害者，若只靠專家學者認定不夠客觀，不能只找律師、醫生、學者等專家。桃產總已結合各行各業和職災勞工成立推動小組，提出「工人版」認定委員會成立要點，要求「職業疾病認定委員會」納入工會與職災勞工代表。

勞動局強調，桃園最晚升格，卻是在北、高後，最先成立職業疾病認定委員會，目前法律規定，不論中央與地方，委員會都由學者專家組成，目前規畫13到17名委員中，主管機關代表2人、衛生主管機關代表1人、職業疾病專門醫師8至12人、職業安全衛生專家1人、法律專家1人，預計7月開始運作，會以工會推薦的專家學者為優先，並將勞團意見向勞動部反映，作為修法參考。

(中時)