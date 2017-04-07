鄔凱雯石垣島變「雨神」陳家頤印度勇嗑檳榔
台視全新科學節目《探索科學危機解碼》系列報導，8日晚上8點於台視新聞台首播。台視新聞採訪團隊足跡遍及印度喜馬拉雅山、世界第三大島婆羅洲、即將消失的國度-吉里巴斯、日本石垣島及鹿兒島，由主播鄔凱雯、陳家頤、張寧及王蕾雅分別進行採訪。
主播鄔凱雯前往日本石垣島找尋「古海嘯石」，本以為能一睹石垣島美麗海景，不料卻遇上綿綿細雨不斷，當時恰逢台灣水庫缺水之際，自嘲「雨神」的她說：「應該要趕快回台灣解旱災！」主播陳家頤前往印度喜馬拉雅山了解板塊運動，飽受高山症之苦的她說：「一開始出現呼吸困難的症狀，但真正登上喜馬拉雅山脈時，壯闊山景讓我的高山症不藥而癒。」主播張寧深入黑暗洞穴一探蝙蝠生態，膽子相當大的她說：「看到蝙蝠倒吊著睡覺，覺得萌萌的好可愛！」主播王蕾雅則是到日本鹿兒島見證台日合作衛星的發射，一解太陽風暴之迷，而台視更成為台灣唯一申請獲准採訪的媒體，王蕾雅興奮表示：「親眼看到火箭發射，那種震撼完全無法言喻，後來有去拍發射後的平台，附近的草都燒焦了。」
「探索科學」系列節目是台視精心自製的科學節目，具備深度、廣度與國際觀。自民國102年起製播，已三度入圍電視金鐘獎「科學節目獎」，今年度推出「探索科學 危機解碼」系列報導，內容包括「森林警訊-樹冠層探祕」、「地球保衛戰-太陽風暴的襲擊」、「滔天巨浪-解密海嘯」、「與天爭命-地震波」、「台灣蝙蝠俠-生存之戰」、「植物方舟-保種」等6大單元，將從8日起每週六晚間8點起於台視新聞台、每週日上午9點於台視主頻播出，將一連播出6週，敬請觀眾準時收看。
(中時)
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