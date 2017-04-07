共軍應有幾艘航母？遼寧艦設計師：3艘
大陸海軍第一艘航母遼寧號已經在2012年服役了，首艘大陸國產的航母也在建造當中，到底大陸海軍應該有幾艘航母？遼寧艦的總設計師朱英富表示：3艘。
朱英富是中國工程院院士，除了遼寧艦之外，還設計了052b與052c型驅逐艦。4月6日當被問到中國海軍需要多少艘航母時，朱英富回答，「現在美國說他們需要10艘航母，我們可能不需要那麼多，但起碼應該有3艘，如果有條件，能有4、5艘更好」。
目前美國海軍一共有10艘現役航母，全是尼米茲級核動力航母。三艘航母的需求思維，也符合英國和印度的主張。英國從1985到2005年間，全國一共擁有三艘無敵級航空母艦。印度則一直追求擁有三艘航母，因為這樣可以維持一艘維修保養中，一艘訓練，一艘戰備執勤。
(旺報)
關鍵字：遼寧艦
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