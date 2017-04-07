柱柱姊生日切蛋糕，包水餃祝「包高中」

國民黨黨主席洪秀柱7日到台中參加大鵬新城包水餃，支持者祝她「包高中」，也幫農民義賣滯銷的高麗菜。（盧金足攝）

「我很會包水餃！」國民黨黨主席洪秀柱7日到台中市大鵬新村與民眾一起包水餃，她說，幫農民促銷高麗菜，每個都要包得白白胖胖。（盧金足攝）

台中市大鵬新村聚集近百名社區民眾，與國民黨黨主席洪秀柱一起包水餃，祝她「包高中！」（盧金足攝）

國民黨黨主席洪秀柱7日適值生日，台中市的支持者送花祝賀。（盧金足攝）

國民黨黨主席洪秀柱7日到台中市大鵬新村，支持者特別送上生日蛋糕，祝她「高（糕）票當選！」（盧金足攝）

國民黨主席洪秀柱今天（7日）適值生日，到台中市大鵬新村與社區民眾一起包水餃時，支持者特別送上生日蛋糕，祝她「高（糕）票當選！」洪秀柱說，生日是母難日，是媽媽辛苦懷胎10月的紀念日，她和大家一起包水餃，促銷農民辛苦種的高麗菜，這個特別的日子更有意義。

「柱柱姊，我挺你！」西屯區大鵬新村中庭聚集上百名支持者，眷村媽媽和伯伯以掌聲加油，洪秀柱聽到他們叫「柱柱姊」，問起他們的年齡從94、95到96歲一字排開，豎起大拇指稱讚「身體好，精神好！」

洪秀柱說，她很想念自己的媽媽，鼓勵大家孝順要及時，希望不要給她過生日，不要唱生日歌，她還將生日蛋糕獻給全場的媽媽和社區民眾。

「我包的水餃個個白白胖胖！」洪秀柱在大鵬新城參加包水餃活動，還親自在大鍋中煮水餃，也幫助農民義賣滯銷的高麗菜，近百名社區民眾響應環保自備碗筷，有人高興的說

，吃到「主席牌」的水餃。

(中時)