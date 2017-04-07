不滿年金改惡 工鬥要從高雄苦行到台北

工鬥發起活動，決定自4月13日開始從高雄一路走到凱道，倡議年改訴求。(取自2016工人鬥總統臉書)

有關年金改革與勞工保險條例相關修正草案今(7)日通過付委，引起工鬥不滿，批評年改改惡在即，保障卻流於空談，決定從4月13日開始從高雄勞工公園出發，一路向北走進凱達格蘭大道，訴求年金要基本保障。

行政院所通過《勞工保險條例》部分條文修正草案，除將保險費費率9.5%，逐年提高0.5%至12%，另外也加長投保薪資採計年分，用平均數降低的方式減少年金給付，引起工鬥批評總統蔡英文曾親口答應年金不管怎麼改，都要滿足最低生活需求。然而，改惡在即，保障卻流於空談，毫無具體的方案。

因此，工鬥決定於4月13日從高雄勞工公園出發，每天約走20餘公里，預計在4月30日時走到台北凱達格蘭大道，並在各地宣講，倡議「年金要基本保障」。

(中時電子報)