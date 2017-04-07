提升竹縣觀光醫療 邱鏡淳赴日觀摩

我要評比

新竹縣長邱鏡淳今天率縣府團隊赴日本神戶市觀摩，參訪當地溫泉、生化醫療園區，希望促進雙方交流合作，帶動提升新竹相關產業發展。

由縣長邱鏡淳領軍的新竹縣參訪團一行人，今天參訪日本神戶有馬溫泉，並拜會神戶市長久元喜造，雙方期盼未來能就教育、文化、觀光等面向加強交流，參訪團特別致贈竹縣東方美人茶，邀請久元喜造訪台，一覽新竹客庄人文風情。

邱鏡淳指出，神戶有馬溫泉與新竹尖石的溫泉，都擁有絕佳的溫泉水質，還有特殊的鐵道美景，有馬溫泉也是日本三大溫泉之一，2014年有馬溫泉觀光協會還曾與新竹縣簽署合作備忘錄，希望藉由結盟機會，開拓本地業者視野，讓雙方友誼倍增，增加實際觀光效益。

新竹縣有生醫園區，以及興建中的台大醫院新竹生醫園區分院、中國醫藥大學新竹縣健康產業園區，邱鏡淳此行也到神戶醫療產業城市考察取經，盼借他山之石壯大新竹醫療產業，增加就業機會、帶動地方繁榮發展。

新竹縣政府指出，阪神大地震造成當地經濟損失，神戶市自1998年起，結合醫療相關產業，創設神戶醫療產業城市，現已有336家廠商、4大類產業進駐，以尖端醫療中心為首，陸續開發臨床研究資訊、生物醫療創造及生物技術研究人才培訓等中心，吸引國內外醫療、製藥相關產學單位集結，成為日本最大的生化醫療園區。

邱鏡淳表示，「生醫生技」是縣府施政主軸之一，新竹生物醫學園區在科技部、經濟部、教育部及縣府共同努力下，目前生技大樓、研發大樓、產業育成中心都已經滿租，希望未來能促成新竹生醫產業與神戶的交流合作。1060407

(中央社)