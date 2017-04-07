行政院：7月啟動冰塊衛生稽查

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行政院今天表示，7月將啟動冰塊製造業者聯合稽查，確保冰塊衛生安全。此外，也將聯合查察學校營養午餐，為學童食安把關。

行政院今天召開「食品安全聯合稽查專案小組第33次會議」，檢視學校午餐聯合稽查專案執行規劃與辦理情形，並討論冰塊製造業者聯合稽查計畫。

行政院表示，為加強學校午餐的衛生安全，由教育部、農委會及衛福部合作，分三階段進行輔導與查核。第1階段學校午餐輔導培訓計畫，於今年3月完成中央種子師資培訓，加強地方政府食安人員對學校午餐的驗收作業、四章一Q國產生鮮食材、學校及團膳業作業場所衛生安全查核等食安管理知能。

第2階段由地方政府訪視及稽查團膳業者與學校廚房，是否落實學校午餐食材驗收、登載「校園食材登錄平台」，以及烹調與食材的衛生安全等。第3階段則針對需加強管理的團膳業者與學校廚房，執行中央部會聯合稽查。

此外，行政院說，因應台灣夏季氣候炎熱，冰品、冷飲需求量大，食品安全聯合稽查專案小組預計於7月啟動冰塊製造業者聯合稽查，確保業者使用的水源、水質、製程及產品運送的衛生安全。1060407

(中央社)