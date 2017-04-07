惡魔蛋糕負責人失聯 台北直營店大門深鎖

知名團購美食D2惡魔蛋糕傳因週轉不靈，負責人失聯。台北中山直營店還未到關門時間就已大門深鎖，讓不少消費者撲空。

受到不少甜點愛好者喜歡的知名團購美食D2惡魔蛋糕今天傳出因週轉問題，負責人失聯的消息。位於桃園的總公司一直無人接聽電話，位於台北中山區的直營店，還未到預定的關門時間，就已經大門深鎖。

也有網友在PTT上爆料，「本魯的哥哥在惡魔蛋糕總公司上班，今日上班時突然被主管告知全公司直接下班，因為老闆已經跑路，再上班也拿不到薪水了。」

還未吃過惡魔蛋糕的洪小姐說，聽說蛋糕很好吃，覺得沒有吃到很可惜，看到消息時還想說今天可以趁關門前買到蛋糕。

根據惡魔蛋糕官網上的介紹，創辦人塗建為發現民眾消費巧克力的需求大增，原來巧克力是可以讓人紓解又感到快樂的最佳甜點，因此著手研發起巧克力蛋糕。

惡魔蛋糕2009正式成立後，即在網路上爆紅，經營至今全台共有19家分店。1060407

(中央社)