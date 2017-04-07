陽台種菜 竹縣農夫這樣做
食安風暴後，民眾更重視食品安全，甚至興起一股「自己的菜自己種」風潮，不過住在都市大樓中的民眾，也能自己種菜嗎？新竹縣山湖輕旅行團隊為此找到解套，只要為增加保濕、遮陽，陽台種菜不是問題。
山湖輕旅行團隊成員陳翠菊、陳雲基自從2013年在寶山鄉山湖地區，推動無毒農法，包含樸門厚土法、KKF自製農法製作液肥等，栽培各式蔬菜，陸陸續續成立1號、2號基地，甚至前往學校推廣，讓人人都能吃好菜。
陳翠菊說，有許多人住在社區大樓，期盼能自己種菜自己吃，卻苦無方法，陳翠菊和陳雲基等人發現，即使用菜籃、盆栽，只要在外圍加上一層雜草，具有保濕、遮陽作用，能讓蔬菜順利生長。
陳翠菊也建議，可以自製伯卡西肥，利用豆渣、糖蜜、菌水、米糠等混和攪拌，可做為施肥的肥料，讓陽台種菜也能栽植出口感、品項具佳的蔬菜。
山湖輕旅行團隊在寶山鄉山湖地區已有2個基地，陳翠菊、陳雲基等人甚至前往寶山國小山湖分校，利用學校內的空地，教導學生自製肥料、栽種蔬果，讓每個小朋友都成為小小食農專家。山湖輕旅行團隊也將近年來打造無毒生態村的成果匯集，8日至15日的每日上午10點，到下午5點，在新瓦屋客家文化保存區的集會堂展示。
(中時)
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