中市府將推綠空鐵道願景培力活動

為再造城市公共空間，翻轉前後站，台中市府規劃綠空鐵道軸線計畫，保留高架鐵道通車後台糖糖廠北側到刑務所間的1.6公里舊鐵道，改造為綠色廊道，目前進行規劃設計階段。

市府都市發展局表示，本月起至6月，將舉辦7場培力學堂、5場培力願景工作坊、6場深耕培力活動等系列活動，擴大民眾參與的面向，建立意見溝通的平台，並於明(8)日上午9時30分至11時30分在中區再生基地(台中市中區中山路69號2樓)舉辦活動說明會，邀請民眾踴躍報名參加。

都發局表示，台中是一個因鐵路而生的城市，因應都市的發展、鐵路高架化與舊城區多項建設挹注的契機，市府規劃綠空鐵道軸線計畫，保留林森路至進德路約1.6公里舊鐵道，藉此進行都市生活紋理的整合、文化價值的保存與記憶空間的重塑。

目前計畫推展至規劃設計階段，市府將以存舊立新的精神，進行整體規劃，並透過培力計畫，尋求綠空文化價值，凝聚在地文化認同，同時活絡與地方的意見溝通，進而回饋規劃設計探討，讓計畫推行更臻完備，另將與地區文史、鐵道文化、生活產業及休閒觀光等資源鏈結，孕育舊城區深厚的文化意涵。

都發局指出，綠空鐵道軸線計畫細部規劃設計暨願景培力系列活動，將從今年4月8日起至6月17日止，辦理7場培力學堂、5場培力願景工作坊、6場深耕培力等三種不同類型的培力操作，運用不同操作模式，讓更多民眾了解綠空鐵道周邊的歷史文化脈絡、空間發展脈絡、產業與文化的演變。

(中時)