陸信用卡逾期利滾利 知名主持人狀告銀行

大陸央視《今日說法》主持人李曉東起訴中國建設銀行（以下簡稱建行），因其信用卡69元（人民幣，下同）逾期，10天竟生息317元。

百度百家網報導，如果李曉東最終能夠勝訴，那麼對廣大持卡人來說無疑是一個好消息，但估計比較難，因為銀行對於信用卡的掌控歷來頗為不講理，全額罰息也是其中的貓膩之一。

李曉東對銀行提告，是因為他去年3月用該行的信用卡消費一萬八千餘元，但有69元未還清，然而10天之後，竟然產生了300餘元的利息。在多次撥打客服電話後，李曉東才了解，該銀行收取信用卡逾期利息的方式是以當月帳單的總額來計算，而不是以未清還部分的金額來計算。

李曉東認為，建行這樣的信用卡計息方式明顯不公平，其相關條款應為無效的格式合同條款，且建行應返還向其收取的300餘元利息。

(旺報)