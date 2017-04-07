樹木專家開藥方 台中市政公園八重櫻花開迎春

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台中市府前的市政公園八重櫻開花了，讓台中市增添一處賞櫻景點。（盧金足攝）

自2014年就移植到市政公園的八重櫻，遲遲未開花，還一度被認為不能開花。但台中市政府建設局不放棄，經過2年的努力，改善棲地環境，多次商請樹木專家診斷，終於在今年3月起陸續綻放桃紅色花朵，建設局將持續照顧，希望未來能讓花況愈來愈好，為台中增添一處新興的櫻花園道。

建設局表示，移植到市政公園的八重櫻，遲遲沒有開花，讓許多愛花人士相當關心，前年建設局陸續請樹木專家到現場診斷，發現棲地排水設計不良外，櫻花樹間距不足，可能造成樹冠爭奪成長空間，也容易發生病蟲害問題。

經過建設局通盤檢討，按照樹木專家建議進行棲地環境改善，包括根部以突出地面修整成小土丘球的「丘植」方式，並在樹穴底部鋪放碎石子，上方再鋪沙與土混合，讓樹根保有良好的透水跟呼吸性，減少根部長時間浸泡於水中的狀況，避免根部缺乏空氣與腐爛。

此外，重新調整八重櫻植栽間距為5至6公尺，讓樹冠生長有足夠空間，更能長出完整、自然的型態。

去年部分八重櫻即已長出新枝，也讓建設局感到振奮，並持續加強照顧。今年春天，八重櫻的新枝陸續長出新芽，並悄悄開出桃紅色櫻花，數量雖然不多，但已讓建設局和共同參與的樹木醫生大為驚喜。畢竟原本幾乎是被認為難以開花的八重櫻，在努力改善棲地環境2年之後，已逐漸展現生機。

為了徹底改善市政公園櫻花生長棲地以及排水問題，建設局全面檢討。由於市政公園下方為停車場，土壤底部為一大型混凝土構造底板，雖有HDPP透水管作雨水回收系統，但土層夯實95%以上，造成園內土壤過度夯實，不利樹木根系發展，下雨後水份也無法有效排出。

為兼顧排水需求及長期樹木生長與根部發展，建設局參考景觀及植栽委員及樹醫專家意見，提出排水優化方案，初步先以市政公園東側增設透水管，以及環保特性竹子材料的通氣管等工法改善，預計本月開始進行，工期約1個月。

建設局長黃玉霖表示，市府徵詢樹醫專家意見，並深入了解市政公園八重櫻棲地環境以及栽種要訣，以排水性良好土質，淺植、拉大植距方式改善，更為避免割草機割傷樹皮，影響樹體養分輸送，更要求廠商除草靠近基部時，要用手去拔或用鐮刀割除方式進行撫育作業。

並於樹幹基部鋪設碎石防止雜草生長方式，營造樹木良好的環境，成功讓原本不開花的府會園道八重櫻開花。未來，市府將加強櫻花樹的棲地撫育改善，進一步改善排水設施。

(中時)