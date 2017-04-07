馬來西亞參訪團 體驗友善穆斯林旅遊

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馬來西亞彭亨州文冬縣參訪團來台旅遊。（觀光局提供）

交通部觀光局配合立法院「新南向國會交流促進會」積極推動台馬各項交流，先行邀請由馬來西亞彭亨州文冬縣縣長Dato Azhar bin Arshad率領13個部會官員暨7家媒體等29人來台進行生態、休閒農業觀光熟悉旅遊。

馬國官員一行人已於4月6日晚間抵臺，並由該促進會立法院鍾佳濱立法委員、鍾孔炤立法委員設宴歡迎，雙方依台馬經貿、旅遊及醫藥議題進行交流，洽談融洽。接下來將展開7天6夜台灣之旅，此行特別以台灣休閒農業、醫療教育與穆斯林友善餐旅為交流考察主題，讓馬來西亞穆斯林與主流社會人士更加認識台灣，加強台馬合作關係。

本次行程除將走訪深受馬來西亞穆斯林旅客喜愛之日月潭國家風景區，為展現台灣多元樣貌，亦安排以在地文化為主之臺南安平古堡了解臺南古都背景、由知名十鼓擊樂團成立的仁糖文創園區，以及赴國境之南屏東海生館及墾丁國家公園認識山與海之多元風貌，並因應半數團員為馬來裔穆斯林，全程安排入住穆斯林友善旅館，餐飲則安排清真、穆斯林友善餐及蔬食料理，以令貴賓在臺行程無慮，並展現臺灣完善的穆斯林旅遊環境。

馬來西亞彭亨州文冬政府參訪團將於行程中分別與南投縣政府觀光處、台南市政府觀光旅遊局、高雄市政府觀光局、屏東縣政府觀光傳播處及台北市政府觀光傳播局交流餐敘，並於行程最後一日由交通部觀光局舉辦座談會，就馬來西亞、台灣旅遊現況及發展穆斯林旅遊議題進行討論，並分享對此次行程心得，期待透過雙方政府單位交流，促進觀光發展。

在全台灣已有百家餐旅業者取得中國回教協會頒發之穆斯林清真標章之利基下，交通部觀光局將持續將臺灣友善穆斯林旅遊環境推向國際，期成為穆斯林旅客在亞洲最佳旅遊目的地。

(中時)