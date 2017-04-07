全中運聖火抵台中 副市長林依瑩迎接
106年全國中等學校運動會聖火傳遞今天（7日）下午抵達台中市，副市長林依瑩在台中市政府府前廣場迎接，台中市惠文高中及漢口國中也派選手代表交接聖火，聖火抵達台中停留後，將於11日前往苗栗縣。
今年全中運由彰化縣政府主辦，訂於4月22日在彰化縣立體育館舉行開幕典禮，自4月22日起至27日舉行各項競賽。聖火引燃儀式今日上午於彰化縣八卦山大佛風景區前廣場舉行，為這場盛會揭開序幕。
聖火傳遞行經南投縣後，於今日下午3時在霧峰區烏溪橋交接給台中市，大里高中7名全中運選手組成聖火隊代表交接；隨後聖火車隊沿途行經霧峰、大里、西區、南屯、西屯區等各行政區，並由林副市長在台中市政府府前廣場代表接受聖火致敬，惠文高中與漢口國中也派出選手代表交接聖火。
林依瑩表示，今年由彰化縣主辦全中運，很高興全中運聖火在今天傳到台中；明年將由台中市接辦，希望藉由今次彰化縣辦理全中運的機會，讓台中熱身、交流與學習，明年全力以赴將全中運辦得更好、更完善。
市府教育局指出，全中運是中等學校運動選手競賽的最高殿堂，除了發展中等學校競技運動外，也培訓了相當多優秀選手，且攸關升學，是相當受矚目的賽會。聖火源自於奧運，象徵著和平、光明、團結與友誼，希望這樣的活動不僅開啟106年全中運，也帶給各縣市正面能量。
全中運聖火將繼續傳遞至沙鹿公明國中存放母火，隨即由大會聖火隊前往外島傳遞聖火後，預計11日返回台中繼續傳遞
，再由后綜高中代表選手於后里區義里橋交接給苗栗縣。
(中時)
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