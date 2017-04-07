如何處理前男友？唐綺陽笑答：都還活著

唐綺陽不計形象飆歌。（TVBS提供）

唐綺陽邊吃沙拉邊唱歌。（TVBS提供）

唐綺陽安慰單身30年的大文。（TVBS提供）

由又仁、白文鳥共同主持的TVBS歡樂台《周末鳥仁秀》將在4/8熱鬧登場！首集由重量級嘉賓唐綺陽力挺加持！主持人又仁開玩笑要工作人員：｢上體重計！｣把唐綺陽嚇得花容失色，能往後退多遠就退多遠。 被問到怎麼｢處理｣前男友，她只強調｢他們都還活著｣，短短一句回答讓三位主持人不寒而慄。

唐綺陽義氣相挺擔任首集嘉賓，不避諱談論起前男友，自爆有前男友一直使用臉書私訊功能想聯繫她，但她一概不理睬，還反過來吊對方胃口。讓曾交往過兩任天蠍座男友卻都以分手收場的百白大呼：｢天蠍座真的好可怕！｣唐綺陽還說自己很享受單身生活：｢不用伺候另一半、不用花錢買禮物，也不怕吃大餐身材走樣！｣語畢，大文竟感慨地說：｢我30年沒交過男朋友，聽完之後覺得現在這樣好像挺好的。｣

唐綺陽除了擅長占星，歌喉也是一級棒，為了重現她臉書直播時的慣例｢邊吃邊聊｣，來挑戰起邊吃沙拉邊唱經典歌曲，現場果然是一陣手忙腳亂，只見她生菜還在嘴裡來不及吞下，還要分神大飆高音，讓三位主持人在一旁笑彎了腰，不忘提醒：｢快趁間奏多吃幾口！｣忍不住大讚唐綺陽，被惡搞起來還是很優雅！提到看見被又仁模仿時的第一感想，唐綺陽直言：｢也太醜了吧！｣但不得不誇讚又仁模仿很到位，尤其是直播時的口頭禪｢我很重視業績喔！｣被又仁放大模仿讓唐綺陽害羞到不行，坦誠自己也因此改掉這個習慣，改口：｢我很……愛你們喔！｣

TVBS《周末鳥仁秀》除了邀請大咖來賓談心，熱愛戲劇的主持人又仁、百白和大文精心策畫了破尺度短劇《戀愛研習社》，在《戀愛研習社》中又仁是一位離過婚的女強人，大嘆前夫｢供不應求｣，直呼自己像是｢獅子被困在24小時營業的素食餐廳｣！沒交過男朋友的腐女大文整天把卡通抱枕當成男友抱緊緊，百白則是生性保守卻常語出驚人：｢前男友太短，進來了我都沒感覺，能不能發明一種感應器通知我對方進來了，我才能做反應啊！｣更多更大尺度的話題，請鎖定TVBS 42頻道，4/8起，每週六晚間23：30《周末鳥仁秀》

(中時)