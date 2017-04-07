美股基金 爆18個月來最大失血量

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倫敦金融時報報導，目前市場熱錢持續維持從美國流往歐陸的趨勢，最近一周(至4月5日止)美國股票基金出現145億美元的資金淨流出，創18個月來最大失血量，歐股則吸金近9億美元，近2周吸金量並為1年多來新高。

報導指出，在川普政府健改法案推動失利後，加速熱錢撤離美股，根據資金流向專業統計業者EPFR的資料，最近一周美股基金總共遭投資人淨贖回145億美元，是18個月來單周最大失血量。

(工商)