富邦將力猛調後援 倪福德回先發「ok的」
季前富邦悍將被評估投手戰力最完整，不料開季至今投手出狀況，讓球隊陷入7連敗低潮，總教練葉君璋提到，目前會把先發洋投力猛調到牛棚，倪福德拉回先發，對於這樣的角色變動，倪福德說：「還滿習慣，ok的。」
富邦7連敗期間都是些微分差落敗，多場比賽遭逆轉，上季封王關鍵的牛棚戰力失靈，賽前葉總就說：「都差很少分，但就是輸了，能發生最壞的情況都發生了，只能說早點發生早點治療。」如今終結者黃勝雄又因肘傷需動刀，上半季恐報銷，對球隊更不利。
葉總表示，目前會先把力猛調到牛棚，因他在經典賽代表加拿大出賽時就是這個角色，應該沒問題，倪福德會調整回先發，本周富邦周末兩戰由神盾和陳明軒掛帥，羅力則是下周就能重返先發輪值。
原本富邦教練團有計劃讓倪福德本季回到先發，但季前富邦仍決定先把他放牛棚，倪福德說：「開季前就有被告知今年是後援，所以沒有用先發節奏調整，雖然有一陣子沒先發，但現在就是照自己的節奏走，不會心急。」
倪福德去年開季被定位在先發，6月起轉往牛棚，今年開季又從後援轉先發，倪福德說：「以前就有過這樣，自己知道怎麼調整，球隊有需要我的時候，在我做得到的範圍內，我就把球隊交代的角色做好。」
(中時電子報)
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